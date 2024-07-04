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法国名导班诺贾克涉嫌强暴2女星 遭起诉

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（法新社巴黎3日电） 法国影导演班诺贾克（Benoit Jacquot）因涉嫌强暴女星茱莉亚罗伊（Julia Roy）和伊希儿勒贝斯柯（Isild Le Besco），今天遭到起诉，最新MeToo事件震惊全法。

77岁的班诺贾克和另一位电影导演、80岁的贾克杜瓦雍（Jacques Doillon），这个月1日已因涉嫌对出演他们电影的多位年轻女演员伸狼爪而遭拘留审讯，但两人均否认指控。

52岁女星茱蒂歌德雷契（Judith Godreche）今年2月开第一枪，控告班诺贾克于两人1980年代交往期间强暴她，当时她14岁，班诺贾克比她年长25岁。

不过鉴于茱蒂歌德雷契的遭遇已过追溯期，检方并未就此案起诉班诺贾克。

但检方针对34岁的茱莉亚罗伊和41岁伊希儿勒贝斯柯的遭遇，起诉班诺贾克。

茱莉亚罗伊2016年至2021年间出演过班诺贾克4部电影，她指控班诺贾克性侵。

伊希儿勒贝斯柯则是指控，她未成年时曾与当时52岁的班诺贾克展开一段不健康的男女关系，期间惨遭男方强暴。

巴黎检察官办公室表示，班诺贾克已因在2013年对茱莉亚罗伊犯下「情侣关系性暴力」遭到起诉。

班诺贾克同时被控于1998年11月1日至2000年11月21日期间，强暴当时还未成年的伊希儿勒贝斯柯。

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