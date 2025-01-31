法国计划对大公司增税 LVMH执行长怒吁企业迁美

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（法新社巴黎30日电） 身为全球最大奢侈品集团酩悦轩尼诗-路易威登集团（LVMH）执行长的法国富豪阿尔诺（Bernard Arnault）杠上法国政府，他建议企业可以离开法国前往美国，以逃避政府的增税计画。

法国总理白胡（Francois Bayrou）政府正在努力调整预算，以解决国家赤字和债务负担。阿尔诺对当局预计向大企业徵收特别税的计画提出质疑。

阿尔诺本周在LVMH财报发布会上表示：「我刚从美国回来，亲身感受到了那个国家的乐观风气。回到法国有点像是洗了个冷水澡。」

外界普遍认为，阿尔诺与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）关系密切，两人经常会面。阿尔诺是本月出席美国总统川普就职典礼的富豪之一。

阿尔诺在尖锐言论中驳斥了白胡的计画，称其为「法国制造税」，并把法国与美国比较了一番。

阿尔诺说，在美国，「税率将降至15%，当回到法国，却发现他们计划对在法国制造的公司将税率提高到40%，这简直是不可思议！」

阿尔诺愤怒地说：「如果大家真的想另觅落脚处，（前往美国）将是最理想的方式。」

财报显示，LVMH在2024年营收下滑2%，净利下滑17%。