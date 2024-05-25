法国道达尔能源集团开股东会 170多名抗议人士被捕

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（法新社法国拉第凡斯24日电） 法国能源巨擘道达尔能源集团（TotalEnergies）今天与大股东召开年会，遭遇气候运动人士抗议。道达尔能源执行长普扬今天跟股东说，必须开发新油田满足全球需求。

数以百计群众聚集在东方汇理资产管理（Amundi Asset Management）巴黎总部外头，警方表示已逮捕173人。东方汇理资产管理是全球首屈一指的投资管理公司，也是道达尔能源集团一大股东。

在道达尔能源集团召开年度大会的数小时前，也有气候运动人士聚集起来。绿色和平组织（Greenpeace）成员拉起写着「通缉」的直幅，称执行长普扬（Patrick Pouyanne）是「法国污染最严重的公司领导人」。这条直幅很快就被警方撤下。

东方汇理举行全体会议时，数百名环保团体「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）运动人士聚集在总部外头。

警方说，数十名抗议群众强行进入东方汇理大楼、在墙上涂鸦并砸碎一些窗户。东方汇理表示，有8名保全人员受伤。

环团人士说，道达尔能源集团的天然气与石油活动加剧全球暖化并破坏生物多样性。

普扬告诉股东，化石燃料产量不足推高油价，「很快就会让新兴国家的人民感到难以承受，对我们的已开发国家人民而言也是如此」。

他说，对石油的需求是随着全球人口成长而攀升。

但普扬说，道达尔能源集团将追求「平衡的策略」，同时发展化石燃料与低碳能源生产。

他说，道达尔能源已经证明，「在追求转型到更洁净能源的同时，有可能成为盈利、甚至是获利最丰」的企业。

在今天的会议上，近80%的股东批准道达尔能源的气候策略，超过75%的股东也投票支持让普扬续任执行长3年。