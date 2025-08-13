The Swiss voice in the world since 1935

法国首认镇压喀麦隆是战争　马克宏面对血腥殖民史

（法新社巴黎12日电） 法国总统马克宏在一封今天公开的信中承认，在喀麦隆1950年代末期去殖民化运动的期间与后续，法国对这个非洲国家发动了以「暴力镇压」为标志的「战争」。

马克宏（Emmanuel Macron）致喀麦隆总统毕亚（Paul Biya）的信函是于上月寄出，这封信也是法国在马克宏治下，努力接受自身往往充满血腥的殖民历史的最新例证。

今年1月发布的一份官方报告显示，法国曾实施大规模迫迁，将好几十万计喀麦隆人关进拘留营，甚至支持残暴的民兵组织，以镇压这个中非国家追求主权的运动。

尽管如此，喀麦隆终究于1960年1月1日自法国独立。撰写报告的历史委员会调查了在喀麦隆独立前后这些年，法国所扮演的角色。

法国总统府公开了马克宏写给毕亚的信函，他在信中表示：「委员会的历史学家非常明确指出，喀麦隆曾发生一场战争，期间殖民当局与法国军队施行多种形式的暴力镇压，这种行为甚至持续至1960年之后。」

他说：「今日，我有义务承认法国在这些事件中的角色与责任。」

马克宏2022年访问喀麦隆首都雅恩德（Yaounde）时，宣布成立前述委员会。

这个委员会由14名法国与喀麦隆历史学家组成，根据解密档案、目击者陈述及实地调查，研究法国于1945年至1971年间在喀麦隆所扮演的角色。

