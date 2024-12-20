法新社2024年世界新闻大事

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（法新社巴黎20日电） 川普赢得美国总统大选、叙利亚总统阿塞德垮台、巴黎奥运…等，都是今年全球新闻事件的代表。以下是法新社回顾2024年成为头条新闻的重要事件：

● 中东战火蔓延

统治加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动史无前例的袭击后，以色列今年持续对加萨发动攻势，杀死了几名哈玛斯的领导人，并将战线扩大到黎巴嫩。

但据加萨卫生部统计，当地已有4万5000多人在这场战争中死亡，大多数是平民。联合国（UN）认为这个数据可靠。

● 阿塞德垮台

在叙利亚，伊斯兰主义反抗军「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）11月27日发动为期11天的闪电攻势后，总统阿塞德（Bashar al-Assad）逃到俄罗斯首都莫斯科。

● 俄乌冲突升高

俄罗斯2022年2月24日对邻国乌克兰发动全面侵略后，乌克兰去年反攻失利，但今年8月突袭成功攻入俄国的库斯克州（Kursk）。

尽管如此，这却未能达成乌克兰的目标，也就是让俄军调离乌东战场。

● 川普回来了

川普再次震惊世界、赢得美国总统大选，也让原本预测这场选举差距紧绷的民调机构跌破眼镜。

● 蒲亭连任并加紧控制

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）3月赢得被西方国家批为骗局的总统选举后，5月开始他的第5个总统任期。

关在北极监狱的蒲亭劲敌、俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）2月在不明情况下死去，他因涉嫌领导1个「极端主义」组织被判刑19年。

● 巴黎奥运的喜悦

本届夏季奥运从7月26日到8月11日在法国首都巴黎登场，由沿着塞纳河（Seine）举行的盛大开幕式拉开序幕。

其后在巴黎及其闻名世界的古迹和景点，从艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）到凡尔赛宫（Palace of Versailles），在这3周中迎接壮观的体育表现。

● 社群媒体受到检视

创办加密通讯软体Telegram的俄罗斯人度洛夫（Pavel Durov）8月在法国被捕，这个备受争议的平台拥有9亿用户，度洛夫被控未能约束平台上的极端主义与违法内容。

而美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）买下后由推特（Twitter）改名为X的社群媒体平台，则在其最大拉丁美洲市场巴西因假消息相关法律角力，8月被封锁40天。

● 中国经济走下坡

世界第2大经济体中国受到房地产危机和家庭消费疲弱的打击。北京推出一系列措施来提振经济，包括调降主要利率和提高地方当局的债务上限。

● 致命洪水

世界多个大范围地区今年持续出现破纪录高温，几乎肯定会成为有纪录以来最热的1年。

顽强的全球暖化不仅引发热浪和干旱，也因降雨格外剧烈导致屡见致命洪水。

● 极右派势力在欧洲扩大版图

6月举行的欧洲议会选举，确认了民族主义和极右派政党在法国、德国、比利时、奥地利、义大利和荷兰势力攀升。

● 委内瑞拉强人

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）7月赢得第3个6年任期，但投票结果遭到反对派和国际社会的质疑。

他的胜选经由官方宣布后，爆发的民众抗议遭到政府武力残暴镇压，造成28人死亡和约200人受伤，另有2400多人被捕。

● 泰勒丝热潮

美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）的大型世界巡回演唱会去年3月从美国展开，今年12月在加拿大结束。

根据美国演唱会资讯杂志Pollstar的说法，这轮巡演总收入突破20亿美元（约新台币654亿元），创下历史纪录。