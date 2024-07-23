法新：孟加拉暴力示威逾2500人被捕 至少174死

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（法新社达卡23日电） 法新社统计，截至今天，在孟加拉连日暴力示威中被逮捕的人数已超过2500人。当地民众近日因公务员职缺配额问题而掀起大规模抗议。

法新社取得孟加拉首都达卡（Dhaka）、吉大港（Chittagong）等地警方的进一步资讯，统计被捕人数达2580人。

根据法新社取得警方和医院数据所做的另一项统计，至少已有174人丧命，包括多名警察。

这番动荡始于民众抗议抢手公职的录用配额政治化，上周扩大为总理哈希纳（Sheikh Hasina）任内最严重的暴动。

孟加拉当局实施宵禁，并在各地部署军人，同时封锁全国网路，大幅限制资讯流通，影响许多人的日常生活。

在全国示威压力下，最高法院本月21日删减了保留给特定群体的职缺数量，从总数的56%降到7%。这些特定群体多数是1971年在对抗巴基斯坦的解放战争中效力的「自由战士」后裔。

虽有93%的职缺将依据能力来分配，但这项决定未能满足示威群众希望彻底废止「自由战士」类别的要求。

主导示威的学生团体昨天暂停抗议48小时。学生团体领袖说，他们不想要「以这么多鲜血为代价」换来的改革。

军方首长稍早说，情况已获控制。但当局今天继续实施限制措施。

发起抗议的主要团体「学生反歧视运动」（Students Against Discrimination）领袖昨天在病房中告诉法新社，他遭人绑架殴打，担心自己有生命危险。「学生反歧视运动」今天表示，至少4名领袖下落不明，要求当局在今晚之前把人「放回来」。

孟加拉的职缺配额制度曾于2018年中止实施，但于今年6月重启。与此同时，政府数据显示，当地有1800万名年轻人失业，因此恢复配额制度让面临失业危机的毕业生深感愤怒。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）