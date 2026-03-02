波湾多国遇袭 阿联关闭使馆抗议伊朗飞弹无人机攻击

afp_tickers

3 分钟

（法新社杜拜1日电） 阿拉伯联合大公国今天表示，伊朗在波斯湾地区发动报复性飞弹与无人机攻击，造成4人死亡、数十人受伤后，阿联已关闭驻德黑兰大使馆，并召回驻伊朗大使。

在美国与以色列联手对伊朗发动大规模空袭、击毙其最高领袖及多名高层官员后，伊朗随即向区域展开密集打击，阿联此举标志波湾国家对伊朗最强烈的谴责行动。

阿联外交部声明表示，「这些针对民用设施的敌对攻击，包括住宅区、机场、港口及公共服务设施，是对无辜平民严重且不负责任的升级行为。」

阿联于2022年与伊朗关系缓和期间，重开驻德黑兰大使馆并派遣新任大使。其后，沙乌地阿拉伯也跟进。

在美国与以色列空袭后，伊朗展开报复性反击之际，法新社记者连续第二天在阿联城市杜拜（Dubai）、卡达首都多哈（Doha）与巴林首都麦纳玛（Manama）听到强烈爆炸声，乌地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）也传出爆炸。

阿联国防部指出，自28日起共侦测到165枚弹道飞弹，摧毁其中152枚，并拦截2枚巡弋飞弹；另侦测541架伊朗无人机，其中506架被击落。

科威特卫生部表示，自28日以来已有1人死亡、32人受伤。

斡旋美伊谈判、也是伊朗首日攻势中唯一未遭波及的阿曼的杜格姆港（Duqm）遭2架无人机攻击。

阿曼稍早表示，一艘油轮在外海遭攻击，船员已撤离，有4人受伤。

约旦过去两天拦截飞弹与无人机，全国有5人受伤，多栋住宅受损。

整个波湾地区的民用基础设施均遭波及，包括机场、港口、住宅大楼与饭店。

承受最多攻击的阿联当局表示，拦截无人机的碎片掉落在杜拜住宅区，造成2人受伤。

安全分析师贾可布斯表示：「波湾国家目前正站在这场残酷战争的最前线。波湾国家一向支持降温与外交手段…但这些承诺与原则正受到严峻考验。如果伊朗持续攻击并进一步升级，他们将很难袖手旁观。」（编译：徐睿承）