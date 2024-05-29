泰国前总理戴克辛因冒犯君主罪 遭检方起诉

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（法新社曼谷29日电） 泰国检察总长办公室今天宣布，前总理戴克辛将因近10年前的发言，遭依冒犯君主罪名起诉。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）2015年流亡期间在韩国接受媒体访问时，暗示枢密院支持2014年的军事政变，导致他妹妹、时任总理盈拉（Yingluck Shinawatra）领导的政府被迫下台，2016年军政府指控戴克辛的谈话内容违反俗称冒犯君主罪的刑法112条。

戴克辛在去年8月结束流亡返回泰国，泰国警方今年1月底向检方检举戴克辛涉及冒犯君主罪和电脑犯罪法（Computer Crime Act），但检方并没有马上决定是否要起诉戴克辛，要求警方提出更多调查资料。

泰国有严厉的冒犯君主罪，任何人诽谤、侮辱或威胁国王、王后、王储或摄政王，最高可判处15年有期徒刑。

检察总长办公室发言人帕拉育（Prayuth Pecharakun ）今天表示，检方决定起诉戴克辛，不过由于戴克辛的律师向检方表示戴克辛感染了COVID-19，因此请求把起诉日期延到6月25日，检方考量之后将正式起诉的日期延到6月18日。

今年74岁的戴克辛于2001年2月出任泰国总理，2006年9月19日军方发动政变，当时在纽约出席联合国大会的戴克辛被解职，军方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暂返国，之后再度流亡。