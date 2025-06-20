泰国总理贝东塔赴边境视察部队

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（法新社曼谷20日电） 泰国总理贝东塔与柬埔寨前总理洪森关于两国边境的对话录音外流，愤怒的泰国民众要求贝东塔辞职下台。贝东塔今天前往泰柬边境视察部队，稳定军心，不过前红衫军领袖宣布将上街抗议，目标是要贝东塔下台。

柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）与泰国总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通话录音被泄露到网路上，在这段外流录音片段中，贝东塔称呼洪森「叔叔」，她对洪森表示，她在国内面临压力，要洪森不要听「对立面」的说法，这些「对立面」的人只是想耍帅。她所称的对立面包括泰国一位知名边境部队司令。

这段录音在泰国国内引起轩然大波，执政联盟中的第二大党泰自豪党（Bhumjaithai）退出联合政府，泰自豪党所属的所有部长向总理递交辞呈；在野党第一大党人民党（People’s Party）则呼吁贝东塔解散众议院，人民党已经准备好面对大选。

为了灭火，贝东塔昨天早上举行记者会向泰国民众道歉。她表示，泰国没有时间内斗，必须保护国家主权，政府会在各方面支持军方。不过对于泰自豪党退出执政联盟，她没有发表意见。

贝东塔今天下午更亲赴泰柬边境的乌汶府（Ubon Ratchathani），视察泰国民众自发组成的村自卫队，并发送慰问礼包给自卫队的成员，接着在多名陆军将领的陪同下赴苏拉纳瑞特遣部队（Suranaree Task Force）的基地慰问军人，希望进一步降低政治压力。

尽管如此，过去曾经支持戴克辛的前红衫军领袖贾图朋（Jatuporn Promphan）今天宣布要在28日举行大规模街头抗议，目标是要贝东塔辞职下台。

在泰自豪党退出执政联盟后，目前没有其他党派表示要退出联盟，为泰党（Pheu Thai）领军的执政联盟在500席众议员中仍有过半席次的261席，但执政联盟的稳定度已备受质疑。