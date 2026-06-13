泰国数千民众齐聚曼谷 哀悼已故长公主

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（法新社曼谷13日电） 泰王长女帕差拉吉蒂雅帕本月11日因腹部感染过世，享年47岁。她的遗体今天送抵位于曼谷的大皇宫，数以千计身穿黑衣的民众在车队沿途守候送别。

自称保皇派的54岁英语教师多娜帕（Donnapha Kladbupha）是哀悼者之一，她告诉法新社：「要向她道别，对我们来说真的很不容易。」

另一位哀悼者是来自泰国东北部黎逸府（Roi Et）、高龄79岁的妮蒂甘（Nitikan Tephakham），她说：「当她生病时，我曾祈求神佛庇佑她，也盼望奇迹降临。」

数以千计以年长者居多的民众冒着酷热，在朱拉隆功医院（Chulalongkorn Hospital）与大皇宫（Grand Palace）之间约10公里长的路线旁静坐哀悼。

帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）生前因心脏疾病昏迷逾3年，她一直在朱拉隆功医院接受治疗。

她的遗体约于当地时间下午5时送抵大皇宫，车队庄严肃穆且秩序井然。

63岁的蓬沙源（Pongsanguan Paranan）向法新社表示：「我觉得很难过，非常悲伤，因为公主深受泰国人民爱戴，并因她的作为与贡献而享有盛名。」

车队抵达后，大皇宫随即闭门举行佛教诵经仪式。

泰国公共电视台（Thai PBS World）的现场直播画面显示，泰王与王后端坐在金色座椅上，身后陈列着长公主的遗像，僧侣则在他们面前诵经。