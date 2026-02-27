泰国普吉岛外海货轮翻覆漏油 沙滩遭污染

（法新社曼谷27日电） 泰国一名地方议员今天告诉法新社，近日一艘货轮航经印度洋时翻覆沉没、油料外泄漂散海上，导致邻近的泰国知名观光景点普吉岛洁白沙滩遭到污染。

曼谷当局指出，2月7日巴拿马籍货轮Sealloyd Arc在普吉岛（Phuket Island）外海翻覆沉没，据估计共1700公升油料外泄。该船原订驶往孟加拉都市吉大港（Chittagong）。

普吉岛地方议员查棱彭（Chalermpong Saengdee）向法新社表示，海上凝结的浮油已开始漂向普吉岛雅努伊海滩（Ya Nui Beach），普吉岛周边多个小岛也遭到波及。

查棱彭指出，这些浮油已使普吉岛周边珊瑚岛（Koh Hey）着名的香蕉海滩（Banana Beach）受污染，他预估浮油会持续漂散，「这个情况令人极其担心，事故发生至今超过2周，但情况并未改善，（油污）对海洋生态和沿岸珊瑚礁构成威胁。我们也担心泰国观光和经济因此受冲击」。

他表示，这艘事故货轮沉入60公尺深的海底，潜水人员难以堵住油料外泄。

泰国公共电视台（Thai PBS）播出的画面显示，当地居民拿着耙子与水桶在沙滩上搜集油污。

泰国海军使用分散剂处理油污之余，查棱彭吁当局编列预算打捞这艘事故船。