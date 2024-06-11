泰国母象生下龙凤胎 机率不到1%

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（法新社泰国阿育他耶11日电） 泰国的1只母象日前诞下极为罕见的龙凤胎后，突然抓狂攻击小象，所幸保育员奋不顾身抢救，幼崽才未受伤害。大象通常每胎只会产下1头小象，龙凤胎可谓极为罕见。

在泰国首都曼谷以北阿育他耶市（Ayutthaya）的「阿育他耶皇家象园」（Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal），36岁的亚洲象「贾姆朱里」（Jamjuree）7日晚间先产下1只重80公斤的小公象。

18分钟后，贾姆朱里又生下另只60公斤重的小母象，接着它突然抓狂，并攻击刚出世的幼崽。兽医师拉德通塔雷（Lardthongtare Meepan）表示：「我们听到有人大喊，又有1只象宝宝要出生了！」

大象饲育员赶紧制止贾姆朱里攻击它亲生的小象，还因此脚踝受伤。

非营利组织Elephant Stay主任芮迪（Michelle Reedy）表示：「母象攻击亲生小象，是因为它从未生产过双胞胎，这种情况真的非常罕见。」该组织可让游客在阿育他耶皇家象园骑乘并喂食大象，还可体验帮大象洗澡。

芮迪告诉法新社，还好象夫立即采取行动保护幼崽，「以免母象弄死小象。」

现在贾姆朱里已接受自己产下的一对龙凤胎，但因2只小象体型较小，象园特地搭建1座平台，协助象妈妈哺育小象，同时另外利用注射器喂食象宝宝。

据慈善机构「拯救大象」（Save the Elephants），大象产下双胞胎十分罕见，仅占所有出生大象总数的1%，而龙凤胎更为稀有。

这对小象的父亲是现年29岁的暹罗（Siam）。根据泰国当地习俗，2只幼象将于7天后正式命名。