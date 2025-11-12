泽伦斯基亲信涉1亿美元贪腐丑闻

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅11日电） 乌克兰调查人员今天指控，总统泽伦斯基的亲信策划一桩1亿美元的贪腐计画。

被指控的对象是明迪奇（Timur Mindich），这是涉及能源部门大规模贪污指控的最新发展。尽管该国能源基础设施持续遭受俄罗斯攻击，但贪腐问题仍在发酵。

明迪奇是媒体制作公司「95街区工作室」（Kvartal 95）的共同拥有人。95街区工作室由泽伦斯基创立，他在从政前是知名喜剧演员。

乌克兰肃贪专责检察署（SAPO）的检察官表示：「明迪奇掌控了乌克兰能源部门内以犯罪手段获取的资金的积累、分配及合法化过程。」

该检察官在另一名涉案人士的预审听证会上补充说，明迪奇在犯罪活动中利用与泽伦斯基的友好关系。

乌克兰国家肃贪局（NABU）昨天表示，该局揭露了一起涉及1亿美元资金洗钱的能源部门贪腐计画。

国家肃贪局在今天稍晚的声明中表示，侦查人员已拘留5人，并对7名组织成员发出嫌疑通知，其中包括一位企业家，也就是该犯罪组织的首脑。

声明虽未指名道姓，但检察官先前已将明迪奇指认为这起案件的主谋。

肃贪专责检察署同时指控现任司法部长、曾任能源部长4年的加卢申科（German Galushchenko）收受明迪奇的「个人利益」，以换取对能源部门资金流向的控制权。