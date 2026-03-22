泽伦斯基盼华府不忘致力结束俄乌战争
（法新社迈阿密22日电） 基辅和华府代表在佛罗里达州会面后，乌克兰总统泽伦斯基今天表示，希望美国能在全力攻击伊朗同时，持续致力结束俄罗斯对乌克兰的侵略。
泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚间谈话中表示：「显然美方此刻主要关注围绕在伊朗以及该地区局势上，但是俄罗斯对乌克兰发动的这场战争同样必须结束。」
他说：「世界上每个人都以同样态度看待此事，我对美国社会明确支持乌克兰实现正常、有尊严的和平深表感谢。」
泽伦斯基表示，会在乌克兰代表团返国后向他们了解情况，期盼乌美双方持续外交努力。
总统川普特使魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X上表示，双方「聚焦于为乌克兰定义出持久而且可靠安全架构的关键议题，以及区域内重要的人道工作」。
他删除稍早一则贴文，内容提到双方「在人道关键事项上取得突破」。
川普曾经承诺在14个月前重返白宫当天结束战争，并且一而再敦促乌克兰向2022年2月发动侵略的俄罗斯作出让步。
本月稍早川普再度批评泽伦斯基，表示这位乌克兰领导人「必须完成协议」，并且说俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）已经准备好这么做。
川普展开外交斡旋同时，俄罗斯在乌东持续缓慢推进，蚕食乌克兰领土。