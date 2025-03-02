泽伦斯基访唐宁街 施凯尔：非常非常欢迎你

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦1日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天在他的唐宁街办公室，热情欢迎来访的乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

泽伦斯基的车队驶入唐宁街（Downing Street）时，受到支持者欢呼，施凯尔和他拥抱并合影。

施凯尔告诉泽伦斯基：「唐宁街非常非常欢迎你的到来。」

施凯尔说：「你们可以听到外面的欢呼声，你们得到全英国的力挺，无论需要多长的时间，我们都会与你们和乌克兰站在一起。」

施凯尔表示，他和泽伦斯基都希望乌克兰实现一项基于乌克兰主权与安全的持久和平，这对欧洲和英国都非常重要。

泽伦斯基则回应说，他看到聚集在唐宁街外的数以百计支持者。「我想要感谢你，感谢英国人民，从这场战争一开始就给予如此大的支持。」

双方进行了大约75分钟的闭门会谈，施凯尔送泽伦斯基上车时，两人再度拥抱。

根据唐宁街发布的声明，施凯尔在会谈中重申他对乌克兰的坚定支持，表示只要有需要，英国将永远与他们同在。

声明中并补充说，「首相重申他决心找出一条结束俄罗斯非法战争、并确保公正且持久和平的路径，以保障乌克兰未来的主权与安全」。