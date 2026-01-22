泽伦斯基达沃斯论坛演说 严词批评欧盟

afp_tickers

4 分钟

（法新社达沃斯22日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天在瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（WEF）年会发表演说，严厉批评欧盟缺乏「政治决心」对抗俄罗斯总统普丁，同时指责乌克兰部分重要盟友。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）开始对场内菁英演说的几分钟前，刚结束与美国总统川普（Donald Trump）的会面。泽伦斯基表示，双方已就俄乌战后美国对乌克兰的安全保证达成共识。

泽伦斯基未透露具体内容，仅表示相关协议「已完成」且准备好签署，并将交由乌克兰国会以及美国国会批准。

不过，泽伦斯基这回演说对欧盟的态度明显转变，强烈批评欧盟缺乏作为。而欧盟是乌克兰在政治和财务方面的重要支持者。

他质疑欧盟迟迟未能就俄罗斯入侵乌克兰成立战争罪法庭，还说欧洲未能就如何解决全球问题达成共识。

泽伦斯基在论坛上表示：「永无止境的内部争论和未说出口的分歧，让欧洲无法团结，讲话也不够诚实，难以找出真正的解决方案。」

「欧洲并未成为真正的全球强权，依然是个漂亮但分裂的小国与中等强国万花筒。」

泽伦斯基还说：「看起来欧洲在试图说服美国总统改变这方面不知所措…但他是不会改变的，川普总统爱他现在的样子，他说他爱欧洲，但他不会倾听这样的欧洲。」

川普称在达沃斯与泽伦斯基进行一场「良好的」会面。预计数小时后，美国特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿库许纳（Jared Kushner）将在俄国首都莫斯科与普丁（Vladimir Putin）会谈。

被问及要对普丁传达什么讯息时，川普告诉记者：「这场战争必须结束。」

泽伦斯基表示，要结束战争所剩唯一未解议题，是有关领土的问题。他说：「一切都与我国东部有关，一切都牵涉到土地，这就是我们还没解决的问题。」

他同时宣布，阿拉伯联合大公国将于23日及24日主办由乌克兰、美国、俄罗斯三方代表参与的乌克兰战争谈判。

泽伦斯基称「这将是首场在阿联的三方会谈」，但未透露谈判形式等详情。他补充道：「俄罗斯人必须做好妥协的准备。」

俄罗斯目前占领乌克兰约20%的领土，并要求终战协议让俄国完全掌控乌国东部的顿巴斯地区（Donbas）。乌克兰则警告让步只会使俄国变得更大胆。