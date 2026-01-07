泽伦斯基：比照马杜洛 美国也该将车臣领导人拉下台

（法新社基辅7日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，美国应该比照对付委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的作法，对俄罗斯施压，将车臣领导人卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）拉下台。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）告诉媒体说，美国对马杜洛的行动，显示华府确实有能力可以影响莫斯科，若他们有心的话。

他认为，如果推翻卡狄罗夫，将会让俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）对乌克兰的行动「三思而后行」。

美国特种部队3日从委国首都卡拉卡斯（Caracas），将马杜洛和他的妻子带走，送到纽约受审；这项行动令华府盟友大感错愕，也引来马杜洛盟友俄罗斯的强烈谴责。

卡狄罗夫自2007年起领导俄罗斯控制下的自治共和国车臣（Chechnya），他大力支持普丁，已派出数千名士兵往乌克兰作战；车臣人口以穆斯林为主。

泽伦斯基谈到美国时说：「他们须向俄罗斯施压。他们有办法，也知道怎么做。当他们真的下定决心时，也总是找得到方法。」

「就像马杜洛的例子，他们发动了一次行动…结果人尽皆知，全世界都看到了。他们行动迅速，那他们也可以对…那人叫什么来着？哦，卡狄罗夫，他们也可对卡狄罗夫搞一些动作。」

美军逮捕马杜洛几小时之后，泽伦斯基还曾开玩笑地说，普丁也该成为美国的下一个目标。（编译：纪锦玲）