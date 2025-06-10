洛杉矶示威冲突延烧 联合国吁勿让局势进一步军事化

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（法新社洛杉矶9日电） 美国移民暨海关执法局（ICE）逮捕无证移民、及抗议总统川普在洛杉矶部署国民兵的示威持续延烧，联合国今天呼吁勿让局势进一步军事化，川普则是再派额外2000国民军因应。

川普7日已经动员2000名国民兵（National Guard）至全美人口第2多的洛杉矶，约300人昨天就定位来保障联邦大楼和官员。

到了今天，也就是示威行动第4天，川普政府宣布动员700名陆战队员和「额外」2000名国民兵。

联合国发言人哈克（Farhan Haq）表示：「我们不希望看见当前局势进一步军事化，并呼吁地方、州及联邦各级政府共同努力避免这种情况发生。」

川普今天下令现役陆战队进驻洛杉矶，矢言会比以往「更严厉的打击」这些不满非法移民扫荡行动的示威人士。

美国北方司令部（USNORTHCOM）先前宣布动员约700名陆战队员，加入已在当地部署的国民兵，协助保护加州洛杉矶（Los Angeles）地区的联邦人员和财产。在拥有大量拉丁美洲裔人口的洛杉矶，这项非常规行动恐进一步升高紧张局势。

加州州长纽松（Gavin Newsom）强烈抨击这项举措，怒轰川普「疯狂」。

纽松在社群媒体平台X发文说：「美国陆战队在多场战争中英勇服役，捍卫民主。他们不应部署在美国国土上，面对自己的同胞，只为满足一位独裁总统的疯狂幻想。这是违背美国价值观的行为。」

动员陆战队员之前，示威群众今天占据洛杉矶市中心街道，焚烧车辆并洗劫商店，场面相当混乱，警方动用催泪瓦斯和橡胶子弹因应。

川普在华府对记者说：「造成这些问题的那些人，是专业的煽动者和叛乱分子。」

他在社群媒体上说，他已部署国民兵部队「来应对这场暴力煽动的骚乱」，还说「如果我们没这么做，洛杉矶早就被彻底摧毁了」。

川普说，抗议群众朝部队吐口水，「如果他们继续这样做，我向各位保证，他们将受到比以往更严厉的打击。我们不会容忍这类的不尊敬！」

有家小商店遭人涂鸦破坏，老板对当局祭出强硬手段表示支持。

拒绝透露姓名的商店老板告诉记者：「我认为当局必须这么做，才能制止破坏行为。」

她说：「每个人都有抗议的权利，但要以正当方式进行。不能破坏或伤害自己的城镇，因为你伤害的是那些努力谋生的人。」

然而，也有人对此感到震惊。

47岁的迪默（Kelly Diemer）说：「他们本来应该保护我们，但现在却像是被派来攻击我们一样。这已不再是个民主国家了。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）