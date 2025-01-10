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洛杉矶野火失控出现趁乱打劫 国民兵准备出动

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（法新社洛杉矶9日电） 美国加州洛杉矶野火狂烧，吞噬大片社区，导致数以千计人撤离。当局今天表示，火势已失去控制；与此同时，加州国民兵（National Guard）准备好上街协助平息失序的局面。

美国第2大城洛杉矶有大片地区已化为废墟，烟雾笼罩天空，几乎每栋建筑都弥漫刺鼻味道。

消防单位连续第3天展开大规模行动，由于风势暂时减缓，直升机得以从空中洒水帮忙灭火，但新的火势持续冒出。

洛杉矶郡（Los Angeles County）警长鲁纳（Robert Luna）说，有民众趁乱打劫，规划在受灾区域实施宵禁；加州国民兵也准备加入行动。

加州州长纽松（Gavin Newsom）说，加州国民兵准备驻守检查站并协助管制交通，「至于那些想在疏散社区占便宜的人，我要说清楚：我们不容许趁火打劫」。

但火灾范围辽阔，富裕社区「太平洋断崖」（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）周围的疏散居民担心当局力有未逮，有些人决定自己守护家园。

一名住在艾塔迪那街上的男子说：「我们很担心这波到处发生的抢劫事件，我的邻居昨晚在社区里守了几栋房子一整夜…今晚换我接替他们。」这条街烧得仅剩寥寥数栋房子，包括这名男子的家。

最大一场火烧掉「太平洋断崖」社区超过7700公顷土地，艾塔迪那的另一场火也烧毁5300公顷。

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