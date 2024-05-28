洪水频发又重建 巴西南部居民心累离开家园

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（法新社巴西罗卡萨雷斯28日电） 巴西南部河滨城镇罗卡萨雷斯（Roca Sales）50岁居民艾维斯（Fabiana Alves）和伴侣在8个月内遭遇3次洪水后，因为身心俱疲而决定永远离开家园。

艾维斯告诉法新社：「我们准备离开…因为我很害怕。只要有云、水或雨，我们就会以为又有洪水要来了。我们没办法再这样生活下去。」

这个人口约1万2000人的富裕城镇，是巴西最南端南大河州（Rio Grande do Sul）历史性洪灾最严重的地方之一。在河流首次溃堤的一个月后，南大河州部分地区仍是一片汪洋。

这场洪灾造成至少170人死亡、数十人失踪、超过60万人流离失所，专家归因于圣婴现象（El Nino）加剧气候变迁。

罗卡萨雷斯中心地区到处都是毁坏的建筑物和空荡荡的商店。自河水冲击这座城镇以来，超市都未开门营业。

这座位于塔夸里河（Taquari River）河畔的城镇过去预计每10年左右发生一次洪灾。如今洪水侵袭如此频繁，以致几乎没有时间复原。

专家普遍认为，全球暖化使得极端天气事件更加频繁、更加严重。

罗卡萨雷斯首长方达纳（Amilton Fontana）告诉法新社：「我们正在进行第3次重建。民众已不再拥有资源。」

方达纳说：「这里的人非常勤奋，很有韧性，但实际上，这3次洪水不仅撼动了实质基础设施，也动摇了人们心理韧性。」