海地帮派再发动攻击 28人遭警民击毙

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（法新社太子港19日电） 加勒比海国家海地暴力情势再起，当局今天表示，警方和民间自卫团体昨天深夜在首都太子港击毙28名帮派分子。但无国界医生组织（MSF）警告，当地维安武力已成「直接威胁」。

海地国家警察（Haitian National Police）发言人拉札尔（Lionel Lazarre）告诉法新社，警方今天凌晨2时在太子港（Port-au-Prince）富裕郊区贝松市（Petion-Ville）拦住1辆载运帮派分子的卡车，在市中心也拦截1辆载来帮派分子的公车。警方开枪击毙10人，并在民间自卫团体协助下追捕其他逃走的人。

1名法新社摄影记者目睹民众在街上用点燃的轮胎焚烧据称是帮派成员的遗体，令人想起之前海地民间自卫人士对帮派分子的血腥报复行为。

太子港约80%的部分被拥有充分武装的帮派控制，尽管在联合国（UN）支持下，有1支由肯亚领军的国际部队部署在当地协助火力较弱的海地警方，但这些帮派仍经常锁定平民攻击。

海地帮派联盟「共生」（Viv Ansanm）过去1周发动的攻击，使得太子港暴力冲突再起；这个集团今年2月协助将时任总理亨利（Ariel Henry）赶下台。

「共生」发言人、恶名昭彰的海地帮派领袖谢瑞西耶（Jimmy Cherisier）昨晚要求目前带领国家的过渡政府辞职。他说：「共生联盟将动用一切手段，来达成CPT下台。」CPT是海地过渡总统委员会（Transitional Presidential Council）的缩写。

海地警方上周拦下1辆无国界医生组织的救护车并开枪，造成2名患者身亡。这个非政府组织（NGO）其后发布新闻稿表示，由于其「工作人员面临海地警察部队成员的严重威胁」，他们被迫暂停在太子港的活动。