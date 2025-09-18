The Swiss voice in the world since 1935

涉绿卡申请不实　美法官令将哈里尔遣至阿尔及利亚

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿18日电） 根据今天提交的法庭文件，美国南部路易斯安那州一名法官谕令，知名的亲巴勒斯坦抗议领袖哈里尔因在申请绿卡时未完整披露资讯，将被遣返至阿尔及利亚或叙利亚。

移民法官柯曼斯（Jamee Comans）在法庭文件中写道：「特此进一步下令，被告应从美国遣返回阿尔及利亚，或作为替代方案遣返至叙利亚。」

柯曼斯在9月12日签署的命令中声称，哈里尔（Mahmoud Khalil）在申请绿卡时未全盘揭露相关资讯，「并非资讯不足、未受教育之申请人的疏忽…本庭认定，被告是蓄意对重要事实作出不实陈述」。

哈里尔透过美国民权联盟（American Civil Liberties Union）发表声明回应表示：「川普政府持续因我行使言论自由权而对我进行报复，这并不令人意外。」 他说：「他们透过不公正的移民法庭发动最新手段，再次暴露他们的真面目。」

哈里尔是美国的合法永久居民，配偶是美国公民，并育有一名在美国出生的儿子，他曾在3月初遭移民当局拘留3个月，面临遭遣返的可能性。

哈里尔曾就读哥伦比亚大学（Columbia University），是全美亲巴勒斯坦校园抗议活动中最引人注目的领袖之一。他于今年6月获释，但仍持续面临联邦当局的驱逐威胁。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团