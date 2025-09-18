涉绿卡申请不实 美法官令将哈里尔遣至阿尔及利亚

（法新社华盛顿18日电） 根据今天提交的法庭文件，美国南部路易斯安那州一名法官谕令，知名的亲巴勒斯坦抗议领袖哈里尔因在申请绿卡时未完整披露资讯，将被遣返至阿尔及利亚或叙利亚。

移民法官柯曼斯（Jamee Comans）在法庭文件中写道：「特此进一步下令，被告应从美国遣返回阿尔及利亚，或作为替代方案遣返至叙利亚。」

柯曼斯在9月12日签署的命令中声称，哈里尔（Mahmoud Khalil）在申请绿卡时未全盘揭露相关资讯，「并非资讯不足、未受教育之申请人的疏忽…本庭认定，被告是蓄意对重要事实作出不实陈述」。

哈里尔透过美国民权联盟（American Civil Liberties Union）发表声明回应表示：「川普政府持续因我行使言论自由权而对我进行报复，这并不令人意外。」 他说：「他们透过不公正的移民法庭发动最新手段，再次暴露他们的真面目。」

哈里尔是美国的合法永久居民，配偶是美国公民，并育有一名在美国出生的儿子，他曾在3月初遭移民当局拘留3个月，面临遭遣返的可能性。

哈里尔曾就读哥伦比亚大学（Columbia University），是全美亲巴勒斯坦校园抗议活动中最引人注目的领袖之一。他于今年6月获释，但仍持续面临联邦当局的驱逐威胁。