澳洲与欧盟达成自由贸易协定

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（法新社坎培拉24日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩与澳洲总理艾班尼斯今天达成期待已久的自由贸易协定；在面对全球贸易不确定性的情况下，双方达成妥协，以共同推动出口成长。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）在欧盟主管贸易事务的执委塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）陪同下访问澳洲。27国组成的欧盟与依赖进口的澳洲正共同应对因中东战争引发的新一波能源脆弱性。

随着欧洲面临来自美国和中国的挑战，这项贸易协议是布鲁塞尔为推动贸易多元化而签署的最新协议。

双方同时签署了提升防务合作及关键原材料合作的协议。

范德赖恩表示：「欧盟与澳洲地理上可能相距遥远，但在看待世界的方式上，我们再贴近不过。」

「我们正向全世界传递一个强烈信号：在动荡时期，友谊与合作才是最重要的。」

经过8年谈判，双方克服了关于澳洲使用欧洲地理名称以及澳洲牛肉进入欧洲市场等关键分歧点，最终达成协议。

妥协内容包括：澳洲酿酒商可在国内使用普罗赛克（ Prosecco）一词，但10年后必须停止将其用于出口。

欧洲汽车制造商将因澳洲提高电动车豪华车税起徵点而受益，现有3/4电动车将获得免税待遇。

根据贸易协定，欧盟预期未来10年对澳洲的出口将增长1/3，其中乳制品与汽车制造业出口将成长约50%。

未来10年，允许进入欧盟的澳洲牛肉配额将增加至目前的10倍以上，但仍低于澳洲农民所期望的水准。

欧盟企业去年向澳洲出口了价值370亿欧元（约429亿美元）的商品，2024年出口服务业额则为310亿欧元。