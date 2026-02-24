澳洲总理表态 支持废除安德鲁王位继承权

（法新社雪梨23日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表态，支持将安德鲁（Andrew）从英国王室继承顺位中移除。这位声名狼藉的前王子先前因与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的关系而正接受调查。

艾班尼斯在致函英国首相施凯尔（Keir Starmer）时表示：「我的政府将同意任何将他从王室继承顺位中移除的提案。」

艾班尼斯补充说：「这些是严重的指控，澳洲人民对此严肃以待。」施凯尔的官方发言人证实，英国政府已收到艾班尼斯的信函。

他告诉记者：「我们正在考虑是否需要对安德鲁．蒙巴顿-温莎（Andrew Mountbatten-Windsor）采取进一步措施，我们不排除任何可能性，但鉴于警方调查仍在进行，政府现阶段不宜发表进一步评论。」

这位前王子因涉嫌在担任英国贸易特使期间，与已故美国性犯罪富豪艾普斯坦分享敏感资讯，而在19日因担任公职期间行为失当的嫌疑被捕。

面对两人关系大量且时常不堪的细节曝光，英王查尔斯三世（King Charles III）已于去年10月剥夺其胞弟的所有头衔，并命令他搬离温莎的住所。

上个月，美国司法部公布了新一批数百万份的艾普斯坦文件，揭露了更多关于安德鲁与这位美国金融家友谊深度的细节。

但这位已故女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的儿子，在王位继承顺位上仍排名第8，位在他侄子哈利王子（Prince Harry）的女儿莉莉贝公主（Princess Lilibet）之后。