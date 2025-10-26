澳洲托育中心连爆性侵案 当局推登记制度加强安全

（法新社雪梨26日电） 澳洲托育中心在连续爆发儿童性侵案后，当局忙采取亡羊补牢措施，防止歹徒再趁隙而入。

法新社报导，澳洲将自2026年起推动全国托育工作人员登记制度、强制受安全训练；当局也将在300家托育中心试办安装监视器。此外，托育人员在照顾幼童时，将全面禁用手机。

由于政府的补助，澳洲托育业快速成长，但长期以来存在安全漏洞，这波改革的目的在于解决相关问题。

澳洲最恶名昭彰的案例为托儿机构工作人员葛瑞菲斯（Ashley Paul Griffith）犯案，他对儿童下手，期间长达近20年。

调查显示，他于2003年至2022年间在多家托育中心任职期间，对超过60名儿童犯下逾300桩性侵及强暴罪行，其中大多数为女童。

葛瑞菲斯于去年认罪，被判终身监禁，27年不得假释，他已提起上诉。

今年7月，澳洲托育界又爆发另一震撼社会的案件。

维多利亚州警方指控现年26岁的布朗（Joshua Dale Brown）对8名幼儿犯下逾70桩犯行，受害者年龄介于5个月至2岁间。

警方表示，布朗在过去8年内于墨尔本23家托儿中心工作过。当局建议约2000名曾与他有过接触的幼儿，应尽速接受可能的传染病检查。

一家代表受害者家长的澳洲律师事务所正对托育业者G8集团提出诉讼，这家公司旗下有数家托育中心，是布朗曾经任职过的。律师进一步透露，已有逾百个家庭寻求法律谘询。（编译：纪锦玲）