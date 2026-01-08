澳洲热浪来袭气温恐破40度 当局警告灾难性野火风险

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨8日电） 澳洲热浪来袭，气温恐飙破摄氏40度，消防单位今天警告，数百万澳洲民众恐面临「灾难性」野火风险。地方官员也呼吁民众准备疏散计画。

澳洲东南部部分地区气温预测将飙破摄氏40度，恐助长2019至2020年「黑色夏季」（Black Summer）野火浩劫以来最危险的野火。

维多利亚州乡村消防局（Country Fire Authority）局长赫弗南（Jason Heffernan）告诉媒体，维多利亚州部分地区火灾危险等级已达到「灾难级」。他强调，民众所做的决定将攸关自身与家人的性命安全。

紧急管理专员（Emergency Management Commissioner ）维布许（Tim Wiebush）指出，高温干燥的风势将助长野火，野火「无法预测、无法控制且蔓延迅速」。

维多利亚州代理州长卡洛尔（Ben Carroll）呼吁民众做好疏散计画。

政府气象预报员史卡利（Sarah Scully）警告，除了极端高温，维多利亚州与新南威尔斯州预计还会出现「旱天雷」（dry thunderstorms）。这些旱天雷几乎不带降雨，却可能因雷击引发新的起火点。

动保团体表示，南澳州（South Australia）本周稍早传出酷热造成数百只幼蝠死亡。

研究人员发现，自1910年以来，澳洲平均气温已上升摄氏1.51度，导致陆地与海洋的极端天气型态日益频繁。