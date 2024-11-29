爱尔兰下议院选举登场 朝野政党势均力敌

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（法新社都柏林29日电） 爱尔兰今天将举行国会下议院选举，这场大选充满住房和生活成本危机引发的积怨对立，组成执政联盟的政党与在野的新芬党选情势均力敌。

这场选举将为共有174席的下议院选出新议员，投票将在格林威治标准时间今天7时开始，22时（台北时间30日上午6时）结束。

最后1次民调显示，爱尔兰3个主要政党：中间偏右的统一党（Fine Gael）和爱尔兰共和党（Fianna Fail）及左翼民族主义的新芬党（Sinn Fein），支持率全都约20%。

带领统一党的爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）本月稍早宣布提前举行大选，起初支持度稳定领先。他今年4月接替下台的前党魁瓦拉德卡（Leo Varadkar）成为爱尔兰史上最年轻总理，当时年仅37岁。

但其后有段哈里斯在竞选活动中的影片在网路上疯传，片中他看似对1名照服人员态度粗鲁轻蔑，此后统一党失去领先优势。

爱尔兰住房危机日益恶化，政府的应对成绩却时好时坏，哈里斯在选战中除了得为此辩护，也要抵挡有关公共支出挥霍的指控。

统一党和共和党都强调，他们当选对企业界有利，若继续执政将确保国家稳定，尤其当前国外局势动荡及存在外来冲击风险。

爱尔兰的经济仰赖外国直接投资，以及一些外国公司缴交的丰厚企业税，主要是美国的科技大厂与大药厂。