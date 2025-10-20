玻利维亚选出亲商中右翼总统 终结20年社会主义统治

（法新社拉巴斯19日电） 玻利维亚民众今天选出一名支持商界的中右翼参议员担任新总统，结束长达20年的社会主义统治，在此期间这个南美国家深陷经济危机。

最高选举法院（TSE）表示，在97%选票开出后，巴斯（Rodrigo Paz）得票率54.5%，右翼前临时总统吉洛卡（Jorge “Tuto” Quiroga）得票率则为45.4%。 58岁的巴斯是前总统之子，他承诺推行「全民资本主义」经济改革，包括权力下放、减税与财政纪律，同时持续社会支出。

在美元与燃料短缺、年通膨超过20%的情况下，心力交瘁的选民在8月首轮选举中拒绝支持前总统莫拉莱斯（Evo Morales）创立的走向社会主义运动（Movement Toward Socialism）。

玻利维亚正遭受数十年来最严重的经济危机，加油站大排长龙的景象现已司空见惯。 56岁的家庭主妇裴纳兰达（Maria Eugenia Penaranda）说：「我们希望国家能有所改善。我们无法维持生计，人们受尽折磨，痛苦不堪。」

今天的选举结束了一场经济实验，该实验初期的兴盛是靠莫拉莱斯将天然气储备国有化提供的资金所支撑的。

这波繁荣随后转为衰退，尤其在即将卸任的领导人阿尔斯（Luis Arce）执政下，出现燃料与外汇严重短缺。

历届政府对曾是经济支柱的碳氢化合物产业投资不足。产量骤降，玻利维亚为了维持全民燃料补贴，几乎耗尽美元储备，甚至已没有足够资金来进口这些燃料。