已婚夫妇或未婚伴侣：交税时应该一视同仁吗？

瑞士选民将于2026年3月8日就已婚夫妇分别缴纳个人所得税的新策进行公投。目前，瑞士已婚夫妇均以家庭为单位，共同缴纳所得税。改革议案旨在取消与婚姻相关的“税收惩罚”。然而，反对者认为这将造成新的不平等，尤其对传统“男主外女主内”的家庭而言。

这项法案由谁发起？

这是一项关于”已婚夫妇分别缴纳所得税“新法的议案，该法是政府针对自由民主党妇女组”个人所得税与婚姻状况无关”的公民动议而制定的反建议。

这项间接反建议于2025年上半年在议会两院以微弱优势获得通过(国民院：98票支持，96票反对；联邦院：23票支持，22票反对)。

什么是针对公民动议的"反建议"？ 在一项公民动议付诸表决之前，议会或政府会对其进行审议，并决定接受，还是拒绝该项动议；抑或拿出自己的替代方案-"反建议"。 所以说，反建议是政府或议会对公民动议的回应。反建议有直接或间接两种形式。 直接反建议：议会可以通过这种方式提出替代性的宪法修正案。如果动议委员接受了议会建议而撤回动议，民众则仅对反提案进行投票。如果动议未被撤回，民众将对动议和直接反建议分别进行投票。 间接反建议：通过间接反提案，议会可以提出一项法律修正案作为动议替代方案。如果动议委员接受间接反建议，而撤回动议，法律修正案生效。如果动议未被撤回，则民众就该动议进行投票-如获通过，动议生效；如被否决，则拟议的法律生效。

经过激烈辩论，议会各党派形成两个阵营：由社会民主党、绿党、自由民主党和自由绿党组成的多数派赞成改革，而中间党和人民党(保守右翼)则强烈反对改革。

这是联邦议会25年来首次通过的一项关于个人所得税的改革提案。此前所有相关方案的审议均以失败告终。

这项改革的诉求是什么？

目前，瑞士已婚夫妇共同纳税，使用同一份纳税申报表-夫妻双方的收入和资产都会被合并计算。随着夫妻双方收入分配的不同，共同纳税的制度可能会导致已婚夫妇的税负高于或低于与其收入相同的未婚伴侣。

议会通过的改革方案规定，已婚夫妇将与未婚伴侣遵循相同的税收制度。未来，已婚配偶需分别单独申报纳税，并按其各自的收入确定税率，缴纳税款。

这一原则不仅适用于联邦税，也适用于州税和市镇税(瑞士企业和个人缴纳”联邦、州和市镇”三级税）。如果新制实行，目前为已婚夫妇提供的税收减免制度也将终止。

谁发起了这次复决？

针对这项法案，已分别发起两项不同的复决案。其一是由中间党(le Centre)、瑞士人民党(UDC)、福音人民党(PEV)和联邦民主联盟(UDF)组成的保守党联盟发起的、旨在反对所谓“税务欺诈”的提案。在瑞士农民联盟和多个家庭维权团体的支持下，该复决案已收集到超过65’000个有效签名。

与此同时，一项州级复决也在十个州(圣加仑州、上瓦尔登州、瓦莱州、内阿彭策尔州、施维茨州、阿尔高州、乌里州、下瓦尔登州、图尔高州和外阿彭策尔州)的支持下获得通过。自1874年州级复决作为直接民主工具被写入宪法以来，这是其第二次成功运作。

反对方的论据是什么？

保守派人士认为这项法案是对传统家庭模式的攻击。他们强调，改革的主要受益者将是双方工作时间相近、收入相近的已婚夫妇。

他们认为，那些只有一方收入较高的已婚夫妇相反将成为主要受害者。夫妻一方(通常是女性)承担的无偿家务劳动将受到经济惩罚，而这些劳动理应得到更多认可。

改革的反对者认为，独立个人所得税政策还会催生出巨量行政工作，导致每年新增170万份纳税申报表，从而给税务机关带来巨大的额外负担和成本。

支持论点有哪些？

发起这项改革的自由民主党妇女组认为，这将是瑞士几十年来在性别平权方面做所的最重要的改革，因为它将使所有伴侣-无论结婚与否-都能享有平等的待遇。

在支持方看来，这项改革将鼓励女性更多地就业，从而改善她们的职业前景和养老金福利。同时，这也将有助于缓解瑞士许多经济部门面临的技术工人短缺问题。据联邦委员会估计，此举有望促生出多达4.4万个全职工作岗位。

支持者认为，现行的夫妻联合征税制度对双职工家庭不利。女性往往是收入较低的一方，因为瑞士近六成职业女性从事兼职工作-几乎再无其他欧洲国家有如此高的比例。

这项改革将带来多少税收损失？

联邦税收亏损的问题在议会引发了自由民主党和社会民主党之间针锋相对的谈判-这两个政党在税收问题上向来存在分歧。最终议会达成了一项每年减少6亿瑞郎税收收入的妥协方案。根据联邦税务局制定的方案，50%纳税人的税负将有所减少，36%的纳税人税负不变，而14%的纳税人则需要缴纳更多税款。

公投失败的后果是什么?

在议会辩论中，另一项由中间党提出的、名为“支持对已婚夫妇实行公平的联邦税收”的动议也多次被提及。

该动议本文要求将联邦税的联合征税原则写入宪法。为确保已婚夫妇不受不利影响，税务机关将就“联合征税”和“未婚人士”的税收模式加以比较，以便选择对每对夫妇最有利的计算方式。

瑞士政府和议会国民院已表示反对这项提案。联邦院仍需就此进行表决。之后该议案有可能进入全民公投程序。

无论3月8日的投票结果如何，关于对已婚夫妇征税的争论远未结束。

(编辑：Pauline Turuban，借助人工智能，编译自法语：郭倢/xy)

