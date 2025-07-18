疑面临政治压力 CBS明年停播知名深夜脱口秀

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（法新社纽约17日电） 美国哥伦比亚广播公司（CBS）今天说，旗下「史蒂芬柯贝尔深夜秀」预计2026年停播。几天前该节目主持人批评，CBS母公司派拉蒙以1600万美元与总统川普和解是「钜额贿款」。

史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert）在他主持多年的深夜节目「史蒂芬柯贝尔深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert）宣布，「明年将会是我们的最后一季，电视台决定于2026年5月停播本节目」，随后现场观众席响起一片嘘声和语带怀疑的喊叫声。

CBS今天发布声明说，停播深夜秀「纯粹是针对深夜节目面临困境时做出的财务决定」，强调此举「与节目收视、内容或母公司派拉蒙（Paramount）近期其他事务均没有关系」。

去年美国总统大选期间，川普（Donald Trump）控告CBS新闻节目「60分钟」（60Minutes），刻意剪辑当时当时民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的专访内容，以呈现贺锦丽的正面形象，因此向CBS求偿200亿美元（约新台币5866亿元）。

形容这起诉讼毫无法律依据的派拉蒙，在本月初与川普达成和解协议，同意支付1600万美元和解金。 史蒂芬柯贝尔常直言不讳批评川普，他在本周播出的节目中形容这笔和解金像是「一笔钜额贿款」。

声明也说，公司「以史蒂芬称CBS为家感到自豪」，强调他和这个节目将永远铭记于观众心中。