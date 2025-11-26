白宫感恩节火鸡赦免仪式 川普聚焦政治火药味浓

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普将原本最温馨的华府传统，变成了一场充满火药味的政治秀，在今天的白宫感恩节火鸡赦免仪式上，节庆气氛被换成一连串政治算帐。

自美国前总统林肯（Abraham Lincoln）时期起，历任总统偶尔会赦免一只幸运火鸡，让它免于成为餐桌上的佳肴。不过，直到美国前总统甘乃迪（John F. Kennedy）在1963年正式将这项活动定为惯例后，才成为每年的传统。

今年获选为贵宾的两只火鸡，是来自北卡罗来纳州的Waddle和Gobble，原本应该是象徵两党和谐的节庆主角。

但这场本该温馨的活动很快转变成政治脱口秀。川普（Donald Trump）痛批民主党，抱怨治安问题，甚至提及美国前总统拜登（Joe Biden）赦免火鸡程序的阴谋论。

在今天的赦免仪式上，Waddle因不明原因未出席，但Gobble现身现场。

川普将矛头指向芝加哥，再次强调只要伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）愿意让他派遣联邦部队，他就能整顿美国第3大城市的治安。

接着话锋一转，川普把矛头指向拜登。他表示，美国官员展开了一场「非常严谨的调查」，发现去年火鸡赦免书并非由时任总统本人签署，而是自动签名机完成，整个赦免就此无效。

川普还若有所思地说，差点把Waddle和Gobble命名为民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和裴洛西（Nancy Pelosi），但他后来自己踩了刹车说：「我突然想到这样我就不会赦免它们，我绝对不会赦免这两个人。」

随后他话锋转向经济，秀出一些数据表示：「自3月以来，鸡蛋价格已下跌86%。油价很快也将降到每加仑2美元左右。」他还说自己实现了史上最大幅度的减税。

根据法新社引述美国汽车协会（AAA）资料显示，全国平均油价目前为每加仑3.10美元，略高于去年同期。