盼加萨和平 世卫秘书长吁以色列展现怜悯心

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦22日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天强忍泪水，敦促以色列在加萨战争中展现「怜悯心」，并强调寻求和平将符合以色列自身利益。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世卫组织年度大会上情绪激动地表示，这场战争正在伤害以色列，且不会带来持久的解决方案。

谭德塞说：「我能体会加萨（Gaza）人民此刻的感受。我能闻到那里的气味，我能想像那里的情景，甚至能听到声音。这是因为创伤后压力症候群（PTSD）。」现年60岁的他经常回忆起自己在衣索比亚战乱中成长的经历。

「你可以想像人们正在承受多大的痛苦。把食物当作武器是极其错误的举措，将医疗物资当作武器更是大错特错。」

联合国今天开始分发大约90卡车的援助物资，这是自以色列3月2日实施全面封锁以来，联合国首次向加萨地区运送援助物资。

谭德塞说，唯有政治解决方案才能带来有意义的和平。

他说：「呼吁和平实际上是符合以色列自身最大利益。我认为这场战争正在伤害以色列本身，且无法带来持久的解决方案。」

「我恳求你们展现怜悯之心。这对你们、对巴勒斯坦人、对人类皆有益。」

世卫首席紧急情况专家莱恩（Michael Ryan）表示，加萨有210万人「正面临迫在眉睫的死亡危险」。

他说：「我们必须结束饥荒，我们必须让所有人质获释，并恢复补给、让卫生系统重新运作。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）