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盼提前大选 塞尔维亚首都爆万人示威

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（法新社贝尔格勒28日电） 数以万计抗议群众今天涌入塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade），要求提前举行大选，延续数月以来由学生主导的示威活动。

根据现场的法新社记者，在这场历时数小时的集会中，大批人潮不断聚集，涌向首都的1个主要广场。

示威民众手持塞尔维亚国旗和布条，许多布条上写着这个巴尔干国家的城镇名称，活动以齐唱国歌揭开序幕。

其中1个标语写着：「我们不是问题的根源，我们是结果。」

自去年11月以来，反贪腐抗议持续动摇塞国政局。当时北部大城诺维萨德（Novi Sad）1个火车站屋顶坍塌，造成16人丧生，这场悲剧被广泛归咎于根深蒂固的贪腐问题。

半年多以来，学生在各地校园发起封锁行动，并在全国各地组织大规模示威，要求对上述事件展开透明的调查。

由于当局迟迟未有行动，示威者上月将其诉求转向要求提前举行国会大选。

学生组织者向总统武契奇（Aleksandar Vucic）下达「最后通牒」，要求他在今天晚间9时（格林威治时间19时）前宣布提前大选。

武契奇昨天已拒绝这项要求，并且重申在2026年底之前不会举行全国大选。他透过塞尔维亚国家电视台（RTS）表示：「我不会接受这项最后通牒，你们不需要等到明晚9时。」（译者：刘文瑜/核稿：施施）

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