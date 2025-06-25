睽违数十年 印度、波兰、匈牙利派员重返太空

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（法新社卡纳维尔角25日电） 搭载印度、波兰和匈牙利籍太空人的美国商业太空船今天顺利发射升空，前往国际太空站，这是印度、波兰和匈牙利3国数十年来首次有太空人进入太空。

法新社报导，由猎鹰9号（Falcon 9）火箭运载的太空探索科技公司（SpaceX）全新乘龙号（Crew Dragon）太空船于美东时间凌晨2时31分（台北时间下午2时31分）从佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射升空，执行公理4号任务（Axiom Mission 4，Ax-4）。

太空船预计于格林威治标准时间26日11时（台北时间26日晚间7时）左右与国际太空站（International Space Station）对接，并停留最多14天。

执行任务的是驾驶员印度的舒克拉（Shubhanshu Shukla）、两位任务专家波兰的乌兹南斯基－维斯涅夫斯基（Slawosz Uznanski-Wisniewski）和匈牙利的卡普（Tibor Kapu），以及指挥官惠特森（Peggy Whitson）。

曾是美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人的惠特森目前任职私人太空基础设施开发商公理太空公司（Axiom Space）。

印度、波兰和匈牙利上一次将本国籍太空人送入太空时，他们现在的太空人阵容都还没有出生。太空人在当时被称为宇宙人（Cosmonaut），都是在苏联共产铁幕（Iron Curtain）倒下前执行苏联的任务。

舒克拉是继空军飞行员夏玛（Rakesh Sharma）之后首位进入太空的印度人。夏玛1984年进入「沙留特7号」（Salyut7，Salyut意为礼炮）太空站，那是苏联协助盟国进入太空倡议的一部分。

印度太空研究组织（ISRO）将这次的任务视为迈向其首次载人飞行任务的关键一步。根据2018年制定的加冈扬（Gaganyaan）计画，印度首次载人太空任务将于2027年进行。加冈扬在印地语中是「天空飞船」之意。

印度总理莫迪（Narendra Modi）对于公理4号任务成功升空表达祝贺之意。

莫迪在社群平台X发文写道：「他（舒克拉）肩负14亿印度人民的祝福、希望和抱负。祝他与其他太空人一切顺利！」。

外界普遍猜测舒克拉在国际太空站期间将与莫迪进行通话，这种软实力展示目的在激发民族自豪感。

印度、波兰和匈牙利都为本国太空人支付费用。根据太空新闻网站SpaceNews报导，匈牙利2022年曾宣布将支付1亿美元买下一席。印度和波兰则未透露他们支付的金额。

波兰总理图斯克（Donald Tusk）在X发文说：「我们做到了！波兰已伸手摘星。」他随推文附上自己在华沙哥白尼科学中心（Copernicus Science Centre）观看发射转播的影片。

图斯克另一则推文附上自己在科学中心与孩子们坐在一起的照片写道：「谁知道还有多少位未来的波兰太空人跟我一起观看史拉沃兹（乌兹南斯基-维斯涅夫斯基的名字）升空，大家都非常激动和自豪。」（译者：刘淑琴/核稿：何宏儒）