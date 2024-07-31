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研究：气候变迁使东南亚台风生成更靠近陆地

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（法新社新加坡31日电） 根据今天发布的一份联合科学研究报告，受到气候变迁影响，东南亚台风生成地点离陆地越来越近，且强度增加速度更快，在陆地上空停留时间也更久。

研究人员在声明中指出，东南亚靠海的社区和城市，例如越南的海防市和泰国首都曼谷，都「正在面临空前威胁，未来风暴可能持续更久且强度更强」。

参与这份报告的研究人员，来自新加坡的南洋理工大学及美国的罗文大学（Rowan University）和宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）。他们分析「从19世纪至21世纪末期的6万4000多个过去和未来风暴模型」，而得出结论。

声明还说，现已造成海水暖化的气候变迁，可以改变东南亚的热带风暴行径路线，影响当地6亿5000多万居民。

报告第一作者、罗文大学地球与环境学院助理教授贾纳（Andra Garner）表示，目前住在人口稠密的东南亚沿海地区居民，处境最为脆弱。

她提出2点建议。「首先，我们现在应该采取行动减少（二氧化碳）排放，以降低未来风暴带来的冲击。」

「其次，我们现在应该着手保护沿海地区以防范未然。无论未来碳排如何，这些地区很可能将受到热带气旋的一些加剧冲击。」

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