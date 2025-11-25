神舟22号发射成功 中国首次应急发射任务

（法新社北京25日电） 中国今天在酒泉卫星发射中心发射神舟22号飞船，与长征火箭成功分离并进入预定轨道，发射任务取得成功，这是中国大陆载人航天工程第一次应急发射任务。

根据中国中央电视台画面，搭载神舟22号的长征2F运载火箭于中午过后不久，从中国西北的酒泉卫星发射中心发射升空。

近期的神舟任务主要负责向中国的天宫太空站输送人员，每6个月更换一次3人小组。

神舟22号原本预计2026年执行载人发射。

但先前因神舟20号返回任务原本预定11月5日实施，但5日传出神舟20号载人飞船疑遭太空微小碎片撞击，经研究决定后将返回任务推迟。神舟20号的太空人乘组后于14日乘坐神舟21号飞船返回东风着陆场，当时陆媒指后续将择机发射神舟22号飞船。

这次提早发射可确保神舟21号的张陆、武飞和张洪章3位太空人有安全的返回选项。

中国载人航天工程办公室昨天在神舟22号发射前表示，神舟21号的3位太空人「工作正常，状况良好」。

中国是继美国和前苏联之后，第三个将人类送入太空轨道的国家。

自2011年美国禁止NASA与北京合作以来，中国被排除于国际太空站（ISS）之外。之后中国积极寻求其他国家参与其太空计画，并于2月与巴基斯坦签署协议，将招募首位外籍太空人。目前中国已自力建置天宫太空站。