秘鲁南部游览车与卡车相撞后坠谷 至少37死、24伤

（法新社利马12日电） 秘鲁官员表示，南部地区今天发生一辆双层巴士与一辆皮卡车相撞后坠入山谷事故，造成至少37人死亡、24人受伤。

这起事故发生在秘鲁阿雷基帕（Arequipa），是近年来这个南美国家最严重的交通事故之一。

事故发生于清晨，在连接秘鲁与智利的泛美公路（Panamericana Sur）上。阿雷基帕地区卫生主管奥波托（Walther Oporto）指出：「目前死亡人数为37人，另有24人受伤。」他表示，由于部分伤者伤势严重，死亡人数可能还会增加。

这辆由亚莫萨斯公司（Llamosas）营运的双层巴士昨晚自卡拉维利省（Caraveli）小镇查拉（Chala）出发，前往秘鲁第二大城阿雷基帕，车上搭载60多名乘客，包括儿童与长者。

当地媒体援引消防单位报导，这辆巴士在转弯处与皮卡车迎面相撞后，坠入约200公尺深的山谷，最终翻落到河岸边。

消防队发言人巴艾斯（Jack Paez）说，崎岖地形使救援工作相当困难，约有30名警察与消防人员参与抢救。他告诉秘鲁电视台（TV Peru）：「这起事故让许多家庭陷入悲痛。」

秘鲁总统赫里（Jose Jeri）在社群平台X上发文，向罹难者与家属表达哀悼之意。

警方表示，卡车司机在事故中幸存，但酒测结果呈阳性，已遭拘留。巴士司机则在事故中丧生，已获巴士公司证实。

2018年2月，在距离这次事故地点不远的地方也曾发生巴士坠河事故，造成44人丧生。根据统计，去年秘鲁道路事故共夺走3173条人命。（编译：徐睿承）