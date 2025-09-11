称性犯罪富豪艾普斯坦「至交」 英驻美大使曼德森遭撤职

（法新社伦敦11日电） 英国首相施凯尔今天撤换驻美国大使曼德森（Peter Mandelson），因为新曝光的信件披露，这位外交官与美国已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）私交甚笃。

曼德森在担任媒体公关时期被誉为「黑暗王子」，1990年代末和2000年代初，两度因不当行为指控，被迫辞去布莱尔（Tony Blair）工党政府职务。

曼德森此次遭撤职，让仍在努力重振日益失去支持的政府、正在筹备下周美国总统川普来访的施凯尔（Keir Starmer）深陷政治与外交麻烦。

这是一周来英国政府第2度有高层离职，副首相芮纳（Angela Rayner）5日才因少缴房产税主动请辞。

首相办公室表示，在曼德森写给艾普斯坦的电子邮件曝光后，施凯尔要求外交大臣古柏（Yvette Cooper）撤换曼德森。这些邮件是在艾普斯坦定罪后所写。

声明指出：「邮件显示，曼德森与艾普斯坦关系的深度与广度，与其获任命时外界所知有显着差异。」

「基于那项考量，且念及艾普斯坦犯罪受害者的感受，已即刻解除曼德森的大使职务。」

根据英国广播公司（BBC）报导，曼德森在写给使馆工作人员的信中表示，担任这个职位是「我一生无上的荣幸」。

彭博先前披露，2008年艾普斯坦因性犯罪在美国遭到调查期间，曼德森曾发给艾普斯坦鼓励的讯息。他在电邮里告诉艾普斯坦，他会密切关注，「随时提供协助」。

据报导，曼德森还曾建议艾普斯坦「争取提前获释」，时间就在艾普斯坦因招募未成年卖淫认罪、被判18个月刑期前不久。

身为前工党大臣及前欧洲贸易专员的曼德森甚至在艾普斯坦入狱前一天写道：「我无比看重你。」

施凯尔的发言人说，施凯尔「显然认为这些邮件的内容应受指责」，但发言人否认施凯尔不到一年前任命曼德森判断失误，「首相已迅速采取果断行动」。

媒体报导曝光后，71岁的曼德森告诉英国广播公司，当时他相信艾普斯坦清白，「他律师声称那是设局与刑事阴谋。我愚蠢地相信他们，至今深感懊悔」。

在有政府部长表示，曼德森这些邮件「让他深感恶心」，还有人形容邮件「令人极度不安且让人作呕」之后，曼德森的乌纱帽益发岌岌可危，多位工党议员公开促请施凯尔开除曼德森，现在更有人呼吁曼德森辞去上议院席位。

这位政坛老将今年稍早才出任驻美大使，肩负与川普建立紧密关系的任务，但随着2003年曼德森称艾普斯坦「至交」、「聪明机智」的信件曝光，曼德森去职已成定局。