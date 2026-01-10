移民探员枪杀开车妇人案调查引争议 群众上街

（法新社明尼阿波利斯9日电） 美国明尼阿波利斯（Minneapolis）市当地官员今天抨击联邦机构将他们排除于移民官涉嫌枪杀女子的调查之外。随周末抗议活动酝酿，社会不满情绪升高。

明尼阿波利斯是美国中西部明尼苏达州（Minnesota）最大城。当地官员表示，市府单位被排除于联邦移民官7日枪杀女驾驶古德（Renee Good）的调查过程之外。

一名地方检察官今表示，联邦调查人员已带走古德的汽车及现场弹壳。

川普政府试图将死者描述为「国内恐怖分子」，并坚称开枪的美国移民及海关执法局（ICE）探员是在自卫情况下开枪。

一段疑似由开枪官员所拍的手机影片显示，他走近并绕着古德的汽车与对方接触，古德则说：「我没有生你的气。」

当他走到车子前方时，另一名探员被听到要求古德下车，但古德试图开车离去时，现场响起枪声。

白宫坚称这段影片支持官员开枪自卫的说法，然而画面看不出车辆加速或官员开枪的瞬间。

民主党籍明尼阿波利斯市长佛雷（Jacob Frey）在今天的记者会说：「这不是破坏规则的时候，而是应遵循法律……邦迪（Pam Bondi）主导的司法部和这届政府已对这些事实作出结论，这点令人极度担忧。」

佛雷表示，他们知道联邦已定调本案调查的许多部分，然而州内隶属公共安全部的刑事取证厅一直负责类似调查，「为什么不让州内的调查单位参与？」

美国副总统范斯（JD Vance）8日表示，媒体指出的移民暨海关执法局（ICE）探员罗斯（Jonathan Ross）拥有「绝对豁免权」，但范斯说法遭地方检察官反驳。

明尼苏达州官员表示，当地调查人员最初受联邦调查局（FBI）邀请，参与调查关于古德遭枪击一事，但随后被踢出。

37岁的古德当时在明尼阿波利斯疑试图驾车逃离美国移民及海关执法局（ICE）时遭执法干员开枪击中头部；执法人员表示，当时古德的车挡住他们的去路。

自从川普展开非法移民打击行动以来，古德是第4个死于ICE行动的人。

古德与两任前夫生下3个孩子，后来与女子贝卡（Becca Good）展开第3段婚姻；贝卡接受当地媒体访问时表示，她们前往现场是为「支持我们的邻居」。