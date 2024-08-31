移民涌入引发西班牙非法移民问题辩论

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（法新社马德里31日电） 涌入西班牙加纳利群岛（Canary Islands）的非洲移民人数飙升，引发西班牙国内对于如何处理非法移民问题的激烈辩论。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）29日结束西非访问。在桑杰士为期3天的行程期间，移民人数飙升议题成为了镁光灯焦点。

为了追求欧洲更美好的生活，破纪录人数的无证移民抵达西班牙的加纳利群岛。桑杰士出访西非的目的在遏止这些无证移民进入西国。

桑杰士27日抵达西非之旅首站茅利塔尼亚（Mauritania）首都诺克少（Nouakchott）后不久表示：「西班牙致力于安全、有秩序和合乎规定的移民。」桑杰士还访问了甘比亚（Gambia）和塞内加尔（Senegal）。

桑杰士提出「循环移民」（circular migration）计画，根据这项计画，移民可以在面临人力短缺的采收季节期间合法进入西班牙，并于农业等产业工作一段限定的时间，然后返回家乡。

桑杰士指出：「移民不是问题，而是伴随特定问题而来的必然性。」

桑杰士的评论随即引发国内反对党人民党（Popular Party）抨击，声称值此加纳利群岛苦于应付移民涌入之际，这种说法将鼓励更多移民企图非法入境。

西班牙海岸防卫队几乎每天都会救起一艘载着数十位非洲移民、驶往加纳利群岛的船只。加纳利群岛位于非洲西北外海。

今年以来已有2万2000多名移民登上加纳利群岛，相较之下去年只有不到1万人。

加纳利群岛去年收容了3万9910名移民，创下纪录，今年人数预估将超过这个数字。