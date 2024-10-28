立陶宛国会大选决选 中左翼反对派可望胜出

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（法新社维尔纽斯27日电） 初步结果显示，立陶宛中左翼反对派预料将在国会选举中获胜。此前竞选活动议题多半围绕在民众对生活成本和社会不公的疑虑。

法新社报导，社会民主党（Social Democratic Party）在141名议员组成的国会中，以50席领先，目前情势看来，有望组成联合政府。

社民党领袖布林克维修特 （Vilija Blinkeviciute）在结果公布时表示感谢。她说：「选举结果显示，立陶宛人民希望改变，他们需要一个截然不同的政府。」

有鉴于对邻国俄罗斯的安全疑虑，作为北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟（EU）成员国的立陶宛，任何权力转移预计都不会改变其对乌克兰的坚定支持。

拥有280万人口的立陶宛担心，如果莫斯科在乌克兰拿下胜利，立陶宛可能成为其攻击目标。

德国「基尔世界经济研究所」（Kiel Institute）指出，立陶宛对乌克兰的援助占其经济规模的1.64%，比例位居全球前3。

立陶宛也是北约国家中，国防支出占国内生产毛额（GDP）比例最高国家之一，今年支出占3.2%，远高于北约的2%目标。

初步结果显示，执政的保守派政党「祖国联盟」（Homeland Union）取得27席，位居第2；反建制政党「尼穆纳斯的黎明」（Nemunas Dawn）预计赢得19个席次。

分析人士警告，社会民主党在组建政府方面恐遇挑战，寻求成立3党联盟的目标可能有困难。

社会民主党目前已排除与「尼穆纳斯的黎明」联合组阁的可能性，但分析人士表示，如果没有他们，可能很难组成一个稳定政府。

政治分析家乌博奈特（Rima Urbonaite）告诉法新社：「可能没人真正赢得这次选举。」（译者：纪锦玲）