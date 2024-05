第77届坎城影展 主要得奖名单

afp_tickers

3 分钟

(法新社坎城25日电) 第77届坎城影展(Cannes Film Festival)今天闭幕,以下是本届坎城影展主要奖项得奖名单:

●金棕榈奖(Palme d’Or):西恩贝克(Sean Baker)执导的「阿诺拉」(Anora,暂译)

●评审团大奖(Grand Prix):派雅卡帕迪亚(Payal Kapadia)执导的「我们想像的一切都是光」(All We Imagine as Light,暂译)

●最佳导演奖(Best director):米格尔戈麦斯(Miguel Gomes),「壮游」(Grand Tour,暂译)

●最佳女主角奖(Best actress):卡拉苏菲亚贾斯康(Karla Sofia Gascon)、柔伊莎达娜(Zoe Saldana)、席琳娜葛梅兹(Selena Gomez)、亚德莲娜帕兹(Adriana Paz),「艾蜜莉亚佩雷斯」(Emilia Perez,暂译)

●最佳男主角奖(Best actor):杰西普莱蒙(Jesse Plemons),「善良的种类」(Kinds of Kindness,暂译)

●最佳剧本奖(Best screenplay):柯洛里法吉特(Coralie Fargeat)的「某种物质」(The Substance,暂译)

●评审团奖(Jury prize):穆罕默德拉素罗夫(Mohammad Rasoulof),「神圣无花果树之籽」(The Seed of the Sacred Fig,暂译)

●最佳短片奖(Best short film):内博沙斯利耶普切维奇(Nebojsa Slijepcevic)执导的「不能保持沉默之人」(The Man who Could Not Remain Silent,暂译)