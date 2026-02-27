红漆写上挺巴勒斯坦标语 英国会广场邱吉尔雕像遭破坏

（法新社伦敦27日电） 矗立在英国伦敦国会大厦西北方国会广场上的战时首相邱吉尔雕像今天凌晨被人用红漆破坏，写上挺巴勒斯坦标语。

这尊邱吉尔（Winston Churchill）雕像被人用红色油漆写上「犹太复国主义战争罪犯」、「停止种族灭绝」和「起义全球化」等标语。邱吉尔在英国社会具有指标性地位，在美国同样颇受欢迎。

在发生多起以犹太社群为目标的恐怖攻击后，伦敦和曼彻斯特（Manchester）警方近期宣布，将开始逮捕在挺巴勒斯坦示威活动中高喊或展示「起义全球化」标语者。

对于批评人士来说，被描绘成为骄傲帝国主义者的邱吉尔是大英帝国殖民过往的象徵。

共和党籍美国总统川普已经两度将邱吉尔的半身像搬回白宫椭圆形办公室，在他之前两任民主党籍总统欧巴马和拜登都曾移走雕像。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）证实，已经逮捕一名涉案男子。警方在X平台发文称：「国会广场（Parliament Square）的邱吉尔雕像夜里遭以红漆涂鸦。凌晨4时刚过不久接获报案后，员警于两分钟内抵达现场。涉犯带有种族偏见的加重刑事毁损罪被捕的一名38岁男子遭到拘留。」

这座前首相雕像过去曾多次遭到破坏。2020年6月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引发「黑人的命也是命」抗议潮时，该雕像曾被喷上指控邱吉尔为种族主义者的涂鸦。