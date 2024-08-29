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约旦河西岸暴力升级 美对以色列屯垦者祭新制裁

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（法新社华盛顿28日电） 美国今天宣布对约旦河西岸屯垦者实施新制裁，原因是他们对巴勒斯坦人施加暴力，同时敦促盟友以色列加强究责力道。华府这项举措引发以色列不满。

尽管拜登政府警告别让加萨战争扩大，在美国宣布制裁的同一天，以色列仍对约旦河西岸发动大规模攻击，声称造成9名巴勒斯坦战士死亡。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在声明中说：「约旦河西岸极端主义屯垦者的暴力行为，造成严重的人类苦难，破坏以色列安全，并削弱此区和平稳定的前景。」

他说：「至关重要的是，以色列必须对暴力对付约旦河西岸平民的任何个人与实体追究责任。」

美国最新制裁目标包括以色列团体Hashomer Yosh。这个团体力挺希布伦山 （Hebron Hills）南部麦塔林农场（Meitarim Farm）未经授权的屯垦者前哨站。

美国国务院表示，这个团体的志工今年早些时候用栅栏围起一座村庄，阻止250名被迫出走的巴勒斯坦居民返回村庄。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天谴责美国再祭制裁。他的办公室发布声明说：「以色列严正看待美国对以色列公民实施制裁一事，正与美国就此事进行深入的讨论。」

尼坦雅胡仰赖极右翼政治人物的支持来维持政府运作，而这些极右翼政治人物均力推在巴勒斯坦土地上建立新的屯垦区。

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