纳粹歌曲掀众怒 奥地利极右党引争议

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（法新社维也纳28日电） 奥地利举行国会选举的前夕，传出已故极右派官员的葬礼有人大唱纳粹歌曲的消息，引发哗然。

极右的自由党（FPOe）这个由前纳粹（Nazis）分子创建的政党，选前民调以27%支持率小幅领先其他政党，有可能在明天拿下空前胜利。

党魁基克（Herbert Kickl）近来一再说出某些争议性字眼，包括援引德国纳粹头子希特勒（Adolf Hitler）1930年代的说法，说自己是未来的「人民总理」（Volkskanzler）。

除此之外，奥地利「标准报」（Standard）报导指出，昨天多位自由党人士在出席前地方政府官员苏克（Walter Sucher）的葬礼时，现场还响起纳粹歌曲。

标准报收到的一段影片显示，多人出席葬礼时，在墓旁唱起一首让人想起「神圣德意志国」（holy German Reich）的歌曲。

自由党在回应奥地利新闻通讯社（APA）时，抨击有人故意将这起事件政治化。

奥地利左右两派的政党则是纷纷谴责影片内容。

保守派人民党（OeVP）在社群媒体X发文，重申该党不会与自由党党魁基克合作，因为「他与右翼极端分子往来却没有感到良心不安」，并敦促选民把票投给人民党来「巩固中间派」势力。

社会民主党（SPOe）领袖巴布勒（Andreas Babler）则在X发文说，这起事件再次显示出，自由党是「无法创建一个民主国家」的。