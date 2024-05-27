纳达尔法网首轮出局：还不觉得「够了」

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（法新社巴黎27日电） 近年来备受伤势折磨的「红土之王」纳达尔今天首度在法国网球公开赛首轮吞败。表示不知道这是否为法网最后一舞的他说，巴黎奥运是眼前主要目标，但他已几乎排除参赛今年温网。

6月3日就满38岁的纳达尔（Rafael Nadal）今天以6比3、7比6（7比5）、6比3，败给世界排名第4的德国名将兹韦列夫（Alexander Zverev），吞下他自从2005年在法网初试啼声就一举夺冠以来，在法网出战116场的仅仅第4败。

这也是纳达尔首度在法网首轮出局，再度引发外界关注他网球生涯的未来走向。

纳达尔说：「我不知道这是不是我最后一次在这里出现在各位面前。如果是的话，那么你们太棒了。很难用言语描述我今天的感受，这是我最喜爱的地方。」

他表示：「未来难以名状。我跟家人一道，这让我很开心。身体感觉比两个月前好，也许再过两个月我会说，够了，但是我现在还没有这种感觉。」

或许纳达尔明年不再征战法网，但他今年7月仍会披奥运战袍登罗兰盖洛斯球场（Roland Garros）。

2008年北京奥运男单金牌、2016年里约奥运男双金牌得主的纳达尔告诉记者：「那（指奥运）是我主要目标。」

「我必须以适当方式准备好自己，试图达到强健和充分准备的状态。」

因伤所苦的这位前球王，去年1月至今只参加4项赛事，世界排名掉到275名，沦为非种子球员参加今年法网。

为臀伤所苦的纳达尔说：「我身体陷入蛮荒状态已有两年之久，不晓得有什么可以期待的。你知道吗，某一天我醒来，发现有条蛇在咬我，另一天是只老虎。」

他今天还几乎排除参加今年温布顿网球大赛的可能性，强调在奥运之前参加温网不「明智」。

纳达尔说：「奥运要再上红土的话，看起来会很难转换到草地。我不认为这样做明智，在身体遭遇所有这些事情之后，现在进行大转变去完全不同的场地上比赛，然后又马上回到红土。我现在不认为这是个正面的想法。」

生涯已经11度被迫退出大满贯赛的纳达尔，等到今年温网开赛的时候，这数字很可能会变成12。他是2008年、2010年温网金杯得主。