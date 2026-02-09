纽西兰清真寺枪案凶手上诉 寻求推翻有罪判决

（法新社威灵顿9日电） 2019年在纽西兰两座清真寺枪杀51人的白人至上主义者今天提出上诉，寻求推翻他的有罪判决。

澳洲籍前健身教练塔伦（Brenton Tarrant）先前已承认犯下这起纽西兰现代史上最致命的大规模枪击案，并于2020年8月被判处终身监禁。

然而，根据法庭案件摘要，这位已被定罪的凶手现在主张，他在审判期间所处的「酷刑般且不人道」的拘留条件，使他在认罪时无法做出理性的决定。

塔伦目前被关押在奥克兰监狱一间专门收容极端风险囚犯的单位，很少与其他囚犯或人员互动。

他透过视讯连结在威灵顿（Wellington）的上诉法院出庭，他剃了光头，戴着黑框眼镜，身穿一件白色钮扣衬衫。

根据「纽西兰先驱报」（New Zealand Herald）报导，塔伦告诉法庭：「我当时不具备做出知情决定所需的心智状态或心理健康。」

塔伦表示，他当时的精神状态甚至让他考虑过试图将美国总统川普牵连进本案。

根据纽西兰国家广播电台（RNZ）报导，他说：「我当时所说的是『或许我可以走出去，说屋顶上有第2名枪手，或许我可以说那是川普』。」

2019年3月15日，塔伦携带一批半自动武器，攻击基督城两座清真寺的信徒。

他在攻击前于网路上发表了一份宣言，接着将长达17分钟的屠杀过程进行直播。受害者均为穆斯林，其中包括妇孺与长者。

如果威灵顿的上诉法院维持塔伦的有罪判决，那么法院还需要审理他对刑期提出的上诉。如果他的定罪被推翻，本案将发回高等法院重审。

他所受到的终身监禁且不得假释的刑罚，是纽西兰史上最严厉的判决。