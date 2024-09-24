纽西兰科学家发现新鬼鲨物种

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（法新社威灵顿24日电） 纽西兰科学家今天表示，他们发现一种新的「鬼鲨」物种，这种鱼潜行于太平洋海底，会在超过1.6公里深的海底捕食猎物。

威灵顿的国家水资源和大气研究机构（National Institute of Water and Atmospheric Research）的科学家说，发现「澳大拉西亚窄吻幽灵鱼」（Australasian Narrow-nosed Spookfish）栖息在澳洲与纽西兰的深海中。

科学家是在沙塔海岭（Chatham Rise）进行研究时发现样本。沙塔海岭是太平洋一个区域，从纽西兰南岛（South Island）附近往东延伸约1000公里。

鬼鲨或称银鲛（chimaera），是鲨鱼与��鱼（ray）的亲属，但属于骨骼完全由软骨组成的鱼类。

鬼鲨也有幽灵鱼之称，有令人难忘的黑色眼睛，浅褐色的皮肤光滑，没有鱼鳞。

这种鱼使用独特的喙状嘴巴捕食深至2600公尺的甲壳类动物维生。

研究科学家菲努奇（Brit Finucci）说：「这样的鬼鲨主要只活在海底。」

菲努奇还说：「它们的栖地令人难以研究与监测，这意味着我们对它们的生物学或威胁状态所知不多，但也使得这类发现更令人兴奋。」

幽灵鱼先前被视为一种分布于全球的单一物种，但现在科学家发现它们的基因和形态都与其他亲属不同。