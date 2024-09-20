纽西兰认定第5起「自杀工具包」相关死亡

afp_tickers

2 分钟

（法新社威灵顿20日电） 根据今天公布的调查结果，纽西兰验尸官康宁汉又发现一名与加拿大男子拉奥网路贩售「自杀工具包」有关连的死者，为与这种工具包有关的第5起死亡案例。

康宁汉（Alexandra Cunninghame）发现，一名25岁女子收到一件从网路商店订购的包裹后，于2022年4月在奥克兰一家旅馆自杀，而这家网路商店与曾担任厨师的拉奥（Kenneth Law）有关。

康宁汉无法确认包裹内是否真的装有供这名女子自杀的物品，但她指出，「纽西兰严格限制这种药物，因此不易取得」。

康宁汉先前已认定，有3名学生及一名私人健身教练于2022年到2023年自杀，与他们在拉奥相关的网站上订购的物品有关。

加拿大警方认为，拉奥从2020年到去年被捕期间，寄出多达1200个「自杀工具包」给超过40个国家的人，尤其针对网路上的脆弱群体。

加拿大检方指称，这些工具包内有一种食品添加物，若遭误食有可能致死。

拉奥去年5月被捕，加拿大检方以14项谋杀罪名、14项协助自杀及提供自杀谘询罪名起诉他。拉奥则否认指控。

英国、义大利等其他国家在国际刑警组织（INTERPOL）示警下也已展开调查。

英国警方指出，当地至少272人买了拉奥网站上的产品，其中88人身亡。

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若需谘商或相关协助，可拨生命线专线1995或张老师服务专线1980。