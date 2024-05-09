继塞尔维亚后 习近平访匈牙利巩固欧盟友邦关系

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（法新社布达佩斯8日电） 继塞尔维亚之后，中国国家主席习近平今天抵达匈牙利首都布达佩斯，进行他这次出访最后一段行程。习近平欧洲之旅目的在强化北京与最亲近欧盟友邦间已蓬勃发展的关系。

今年是中国与匈牙利建交75周年，习近平前往匈牙利访问3天，预计今晚将参与匈牙利总理奥班（Viktor Orban）招待的国宴。

习近平这次由法国展开欧洲之旅，尽管属于友好访问，却也凸显北京和欧盟间因乌克兰战争和全球贸易引发的紧张关系。

今天稍早，习近平结束塞尔维亚之行。如同匈牙利一样，塞尔维亚与中国及俄罗斯关系密切。

中国对塞尔维亚和邻近的巴尔干半岛国家挹注庞大资金，尤其在矿业和制造业方面，去年中国与塞尔维亚签署自由贸易协定。

习近平的塞尔维亚之行适逢1999年美国轰炸首都贝尔格勒（Belgrade）中国大使馆、造成3人死亡的25周年。

以美国为首的北大西洋公约组织（NATO）以塞尔维亚安全部队为目标，塞尔维亚安全部队当时与科索沃（Kosovo）阿尔巴尼亚叛乱分子交战，长达数月的战争期间，中国大使馆也遭波及。

美国事后道歉，称过时的地图引导飞行员对错误标的进行攻击。

习近平昨天投书塞尔维亚「政治报」（Politika）指出，北约「公然轰炸中国大使馆」，示警中国「绝不会让这样的悲剧历史重演」。

此外，塞尔维亚重申支持中国对台湾的主权声张。作为回报，北京长期以来一直支持塞尔维亚对科索沃分离省分的领土主张。

在法国访问期间，习近平与总统马克宏（Emmanuel Macron）和欧盟执委会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）会面，他们呼吁习近平不要准许输出可能被俄罗斯用于乌克兰战争的技术，并尽其所能终结这场战争。

习近平则警告西方，不要就这场冲突「抹黑」中国，并反击中国产能过剩导致全球贸易失衡的指控。